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Подозреваемый в убийстве четырех человек в Якутии признал вину

Мужчина пришел в частный дом своего знакомого, где убил двух женщин и двух мальчиков пяти и восьми лет

ТАСС, 30 марта. Мужчина, задержанный в Якутии по подозрению в убийстве четырех человек, среди которых двое детей, признал вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал", - сообщили в СК. Он находится в изоляторе временного содержания, следствие будет ходатайствовать о помещении его под стражу.

Утром 29 марта пьяный мужчина с ножом пришел в частный дом своего знакомого и убил двух женщин в возрасте 31 года и 66 лет, а также двух мальчиков в возрасте пяти и восьми лет. Через непродолжительное время была установлена его причастность к убийству. Во время задержания он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Он также ранил ножом полицейского.

Теги
РоссияЯкутия
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