Подозреваемый в убийстве четырех человек в Якутии признал вину

ТАСС, 30 марта. Мужчина, задержанный в Якутии по подозрению в убийстве четырех человек, среди которых двое детей, признал вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал", - сообщили в СК. Он находится в изоляторе временного содержания, следствие будет ходатайствовать о помещении его под стражу.

Утром 29 марта пьяный мужчина с ножом пришел в частный дом своего знакомого и убил двух женщин в возрасте 31 года и 66 лет, а также двух мальчиков в возрасте пяти и восьми лет. Через непродолжительное время была установлена его причастность к убийству. Во время задержания он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Он также ранил ножом полицейского.