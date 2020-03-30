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СК завел дело по факту ранения ребенка из пневматики в Москве

Неизвестный на Ташкентской улице ранил 10-летнего ребенка, игравшего в футбол с друзьями, из пневматического пистолета

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения 10-летнего мальчика из пневматического оружия на Ташкентской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Допрошены родственники потерпевшего и возможные очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщила Иванова.

28 марта неизвестный на Ташкентской улице ранил 10-летнего ребенка, игравшего в футбол с друзьями, из пневматического пистолета. Ребенок был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

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