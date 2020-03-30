В Брянской области мужчина и женщина заразили коронавирусом четырех человек

ТАСС, 30 марта. Первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбуждено в Брянской области, где мужчина и женщина, прибывшие из Испании, не соблюдали двухнедельный карантин и заразили коронавирусом четверых родственников.

Об этом сообщили журналистам в региональном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В штабе отметили, что дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Женщина и мужчина были доставлены в Брянскую областную инфекционную больницу, где было подтверждено, что оба заражены коронавирусной инфекцией. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Брянской области, речь идет о матери и сыне. В результате нарушения режима самоизоляции, они заразили еще четверых близких. Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов.