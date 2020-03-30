{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Брянской области мужчина и женщина заразили коронавирусом четырех человек

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело

ТАСС, 30 марта. Первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбуждено в Брянской области, где мужчина и женщина, прибывшие из Испании, не соблюдали двухнедельный карантин и заразили коронавирусом четверых родственников.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом сообщили журналистам в региональном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В штабе отметили, что дело возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". 

Женщина и мужчина были доставлены  в Брянскую областную инфекционную больницу, где было подтверждено, что оба заражены коронавирусной инфекцией. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Брянской области, речь идет о матери и сыне. В результате нарушения режима самоизоляции, они заразили еще четверых близких. Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов.

 

Теги
РоссияБрянская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Источник: все угрозы "минирования" шести самолетов в России оказались ложными
Самолеты совершили посадки в штатном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС