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В Красноярском крае потушили пожар в многоэтажном доме

Следственная группа займется расследованием причин пожара и гибели человека после завершения всех работ пожарно-спасательного гарнизона

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном доме в городе Зеленогорске Красноярского края, где предварительно, погиб один человек, ликвидировали. Об этом во вторник сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Пожар на улие Мира, 24 начался в 2:27 (мск), горели две квартиры. Один человек погиб, еще 20 были эвакуированы.

"[Пожар] ликвидирован", - сообщили в МЧС.

На борьбу с пожаром были привлечены 24 человека, пять единиц техники. Следственная группа приступит к расследованию причин пожара и гибели человека после того, как завершатся все действия сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, подчеркнули в МЧС.

Теги
РоссияКрасноярский край
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