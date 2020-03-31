В Москве с трансформатора украли медную обмотку и трансформаторное масло на 3 млн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Медную обмотку и трансформаторное масло почти на 3 млн рублей украли с уличного трансформатора, установленного у тяговой подстанции на юго-востоке Москвы. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию обратился электромеханик, который заявил о краже медной обмотки на улице Старообрядческая, дом 52. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный с трансформатора, установленного на улице сзади тяговой подстанции по данному адресу, совершил кражу медной обмотки общим весом 11 т и трансформаторного масла в количестве 10 тыс. 800 литров. Материальный ущерб составил около 2 млн 921 тыс. 690 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).