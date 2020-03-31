{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве с трансформатора украли медную обмотку и трансформаторное масло на 3 млн рублей

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Медную обмотку и трансформаторное масло почти на 3 млн рублей украли с уличного трансформатора, установленного у тяговой подстанции на юго-востоке Москвы. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию обратился электромеханик, который заявил о краже медной обмотки на улице Старообрядческая, дом 52. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный с трансформатора, установленного на улице сзади тяговой подстанции по данному адресу, совершил кражу медной обмотки общим весом 11 т и трансформаторного масла в количестве 10 тыс. 800 литров. Материальный ущерб составил около 2 млн 921 тыс. 690 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: в Китае 19 человек погибли при тушении лесного пожара
По данным агентства "Синьхуа", 18 пожарных и работник лесного хозяйства оказались в ловушке огня, когда ветер резко сменил направление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС