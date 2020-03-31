Суд в Якутии заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве четырех человек

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в совершении убийства четырех человек, среди которых двое детей, заключен под стражу в качестве меры пресечения. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"По результатам рассмотрения ходатайства и с учетом мнения прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурором республики в день происшествия осуществлен выезд на место совершения преступления в целях координации первоначальных следственных действий, расследование уголовного дела взято на контроль", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте СК РФ, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения виде заключения под стражу до 28 мая 2020 года.

Утром 29 марта пьяный мужчина с ножом пришел в частный дом своего знакомого и убил двух женщин в возрасте 31 года и 66 лет, а также двух мальчиков в возрасте пяти и восьми лет. Через непродолжительное время была установлена его причастность к убийству. Во время задержания он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. При задержании он ранил ножом полицейского.

В понедельник в пресс-службе СК РФ ТАСС сообщили, что мужчина признал вину в совершенных деяниях.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").