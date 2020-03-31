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Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Никто не пострадал

ТУЛА, 31 марта. /ТАСС/. Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В ДТП участвовало около 40 автомобилей, повреждения получили 14 из них, у остальных касания не было, фактически они оказались зажатыми, но не пострадали, пострадавших людей также нет. Среди участников был автобус [рейсом] Тула - Щекино", - уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, столкновение машин, следующих в южном направлении, началось в 10:05 мск на 127-м км автодороги "Крым". Полиция проводит проверку. Затруднения движения на трассе нет.

По данным УМВД, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия - во вторник в Тульской области идет снег.

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РоссияТульская область
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