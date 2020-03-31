В Ингушетии возбудили дело из-за незаконной выдачи 231 земельного участка

МАГАС, 31 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту незаконного выделения 231 земельного участка в течение 10 лет на сумму более 90 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"В действиях должностных лиц администраций села Али-Юрт и Назрановского района усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Служебный подлог", "Превышение должностных полномочий"). По факту незаконного выделения 231 земельного участка Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ, которое находится в производстве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки прокуратурой республики было выявлено, что чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что требования прокурора о принятии мер по изъятию земельных участков и аннулированию правоустанавливающих документов на эти земельные участки в судебном порядке удовлетворены.