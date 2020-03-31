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Пандемия коронавируса нового типа

СК на транспорте в СЗФО возбудил два дела из-за нарушения режима самоизоляции

Следователи выясняют, с кем контактировали заболевшие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило два уголовных дела на нарушителей обязательного карантина после контакта с зараженными коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении женщины 1987 года и мужчины 1983 года, контактировавших с лицами, зараженными коронавирусной инфекцией, и не соблюдавших режим самоизоляции, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года.

В настоящее время следователи выясняют, с кем контактировали зараженные. Обстоятельства, при которых удалось выявить нарушителей, в ведомстве не уточнили. В понедельник в петербургской полиции ТАСС сообщали, что сотрудники МВД выявили трех нарушителей карантина на транспорте - мужчину, который прибыл в Петербург на самолете, и двух женщин, которые передвигались на поезде. Полицейские передали материалы в отношении нарушителей в следственные органы.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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