В Петербурге нарушитель ПДД врезался в патрульную машину и сбил инспектора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Нарушитель правил дорожного движения сбил инспектора ГИБДД и врезался в патрульную машину, пытаясь скрыться от полиции на проспекте Королева в Санкт-Петербурге. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, нарушителя удалось задержать, на него составили семь протоколов.

"Во время задержания водитель начал движение автомобиля и совершил наезд на служебный автомобиль Ford Focus и инспектора ДПС", - говорится в сообщении. Инспектору была оказана медицинская помощь.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером во вторник, Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Ford, который проехал перекресток на проспекте Королева на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя попросили остановиться, однако он набрал скорость и попытался скрыться. Через несколько минут полицейским удалось блокировать машину нарушителя, но он вновь попытался уехать, протаранив машину ДПС и сбив инспектора. Позже автомобиль был заблокирован вновь, а водитель задержан и доставлен в отдел полиции.

В отделе на него составили семь протоколов за вождение без документов, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнении требований сотрудников ДПС, оставление места ДТП, отсутствие страховки на автомобиль, отказ от освидетельствования на состояние опьянения и мелкое хулиганство.

"Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в полиции.