В Липецке возбудили дело против женщины, выбросившей тело новорожденной дочки в контейнер

ТАСС, 1 апреля. Следователи в Липецке нашли женщину, которая выбросила в мусорный контейнер тело своей новорожденной дочки, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве ребенка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

25 марта в Липецке на проспекте Мира в мусорном баке прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка. Следователи начали проверку и поиски матери ребенка.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Судмедэксперты выявили наличие у младенца черепно-мозговой травмы. Установлена личность матери младенца, ею оказалась 31-летняя липчанка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, женщина пояснила следователям, что ее дочка родилась мертвой в ночь на 21 марта, а тело младенца потом несколько дней пролежало на балконе. "Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств смерти младенца и ее истинной причины", - добавили в пресс-службе регионального следственного управления.