В Татарстане бывшую воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы детсада, ее подозревают в избиении малолетнего воспитанника учреждения. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшей 56-летней воспитательницы детского сада. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в январе текущего года в поселке городского типа Апастово женщина толкнула и пнула трехлетнего воспитанника детсада. Увидев у ребенка синяки, его мать обратилась в медучреждение, а затем - в правоохранительные органы.