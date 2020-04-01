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Спасатели потушили пожар на западе Москвы

Площадь возгорания составила около 30 кв. м

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в помещении склада со спиртовыми емкостями на западе Москвы.

"В 15:08 объявлена ликвидация пожара. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в одном из помещений на верхнем этаже пятиэтажного административно-складского здания на Бережкоской набережной поступила в 14:04 мск. Менее часа пожарным потребовалось, чтобы локализовать пожар, его площадь составила 30 кв. метров.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар произошел на складе со спиртовыми емкостями.

В новость внесены изменения (15:27 мск) - добавлена информация по тексту. 

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