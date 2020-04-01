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Источник: четвертый за день самолет в России "заминирован" неизвестными

Речь идет о самолете Москва - Краснодар

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Краснодар, рассказал ТАСС в среду источник в авиационных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета Москва - Краснодар, это уже четвертый борт за сегодня.Он совершил штатную посадку в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства. 

Ранее в среду на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех рейсов: Красноярск - Москва, Москва - Санкт-Петербург и Москва - Пермь. Последний подал сигнал тревоги. Все они, кроме рейса в Красноярск, совершили штатные посадки. Ни один самолет не менял свой маршрут.

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Россия
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