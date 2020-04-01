{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С начала 2020 года в России от преступлений погибли более 4 тыс. человек

В МВД сообщили, что ущерб от преступлений составил почти 53 млрд рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек погибли и свыше 6 тыс. пострадали от преступлений в России с начала 2020 года. Об этом говорится в статистическом отчете МВД России.

"В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 6,2 тыс. человек причинен тяжкий вред", - уточнили в МВД. Количество погибших снизилось более чем на 6%. Большинство стали жертвами преступников в городах и поселках городского типа.

В МВД сообщили, что ущерб от преступлений составил почти 53 млрд рублей, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным министерства, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений вырос почти до 28%. При этом половину всех преступлений составляют хищения, в их числе кражи, мошенничества, грабежи, разбои.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Машина и поезд столкнулись в Кировской области
Один человек погиб, еще четверо пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС