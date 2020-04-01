С начала 2020 года в России от преступлений погибли более 4 тыс. человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек погибли и свыше 6 тыс. пострадали от преступлений в России с начала 2020 года. Об этом говорится в статистическом отчете МВД России.

"В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 6,2 тыс. человек причинен тяжкий вред", - уточнили в МВД. Количество погибших снизилось более чем на 6%. Большинство стали жертвами преступников в городах и поселках городского типа.

В МВД сообщили, что ущерб от преступлений составил почти 53 млрд рублей, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным министерства, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений вырос почти до 28%. При этом половину всех преступлений составляют хищения, в их числе кражи, мошенничества, грабежи, разбои.