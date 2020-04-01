{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-супругу Цеповяза признали вменяемой

Наталье Стришней также продлили домашний арест до 6 июля

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Бывшая супруга осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которая проходит обвиняемой по делу о вымогательстве 70 млн рублей, признана вменяемой по результатам медицинской экспертизы. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров.

На эту тему

В ноябре 2019 года адвокат Стришней Мурад Мусаев сообщал, что его подзащитная впала в кому, рассматривалась версия о попытке суицида. В Минздраве Краснодарского края уточняли, что пациентку доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. 11 ноября женщина вышла из комы. В связи с ее состоянием здоровья судебные заседания по делу о вымогательствах неоднократно откладывались, предполагалось, что ей может потребоваться лечение, в итоге материалы дела вернули на доследование.

"Судебно-психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. Стришняя не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - сказал Хачатуров, уточнив, что также в среду суд продлил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля в отношении Стришней и ее брата Ивана.

Стришней и ее брату предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк.

Бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Суд Киева до 30 мая продлил арест Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС