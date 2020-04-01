Экс-супругу Цеповяза признали вменяемой

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Бывшая супруга осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которая проходит обвиняемой по делу о вымогательстве 70 млн рублей, признана вменяемой по результатам медицинской экспертизы. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров.

В ноябре 2019 года адвокат Стришней Мурад Мусаев сообщал, что его подзащитная впала в кому, рассматривалась версия о попытке суицида. В Минздраве Краснодарского края уточняли, что пациентку доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. 11 ноября женщина вышла из комы. В связи с ее состоянием здоровья судебные заседания по делу о вымогательствах неоднократно откладывались, предполагалось, что ей может потребоваться лечение, в итоге материалы дела вернули на доследование.

"Судебно-психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. Стришняя не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - сказал Хачатуров, уточнив, что также в среду суд продлил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля в отношении Стришней и ее брата Ивана.

Стришней и ее брату предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест. Заявителем по делу выступал бизнесмен Александр Исюк.

Бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда орудовала в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.