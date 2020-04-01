Суд Киева до 30 мая продлил арест Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева до 30 мая продлил содержание под стражей Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило в среду агентство УНН, ссылаясь на адвоката Тараса Беспалого.

"Суд продлил содержание под стражей до 30 мая", - сказал он.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест. Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля 2020 года.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.