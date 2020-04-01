Источник: неизвестный "заминировал" все находящиеся в Пулково самолеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о том, что в петербургском аэропорту Пулково якобы заминированы все самолеты, которые находятся на территории авиаузла, поступило в администрацию аэропорта. Проводится проверка, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что все воздушные суда, находящиеся на перроне [аэропорта], заминированы. Сразу начались проверки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас продолжается, никаких опасных предметов пока найдено не было.

Серьезных задержек рейсов инцидент не вызвал, однако из нескольких самолетов, которые должны были взлетать, пришлось временно высадить пассажиров для проверки.