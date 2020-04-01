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В Крыму четверо мужчин напали на полицейских, попросивших соблюдать карантин

Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении четверых мужчин за избиение и оскорбление полицейских, которые напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления.

Следствием установлено, что поздним вечером 29 марта сотрудники полиции возле автостанции поселка Симеиз сделали замечание компании из четырех молодых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В частности, они предупредили о запрете пребывания в общественных местах в нетрезвом виде, а также в рамках разъяснительной работы напомнили о режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

В ответ полицейского избили, а в адрес его напарницы высказали оскорбления. Злоумышленников задержали.

Следствие готовится предъявить фигурантам уголовного дела обвинение, изменив квалификацию ст. 318 УК РФ на ч. 2 ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти"). Следствие также выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении данных лиц меры пресечения.

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