{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Тела погибших с признаками насильственной смерти обнаружили 2 февраля после тушения пожара в частном жилом доме

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны. Об этом в среду сообщает Следственный комитет РФ.

"В ходе совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального следственного управления и Главного управления криминалистики Следственного комитета России, а также оперативными сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Ярославской области, личность подозреваемых в совершении преступления и их местонахождение установлены. В рамках расследования уголовного дела задержаны трое мужчин", - говорится в сообщении.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, уточнили в пресс-службе ведомства.

2 февраля на улице Посохова в Ярославле произошло возгорание частного жилого дома. После тушения были обнаружены тела трех мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
Источник: сообщения о "минировании" семи самолетов в России не подтвердились
Самолеты не меняли маршрут и совершили штатные посадки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС