В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны. Об этом в среду сообщает Следственный комитет РФ.

"В ходе совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального следственного управления и Главного управления криминалистики Следственного комитета России, а также оперативными сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Ярославской области, личность подозреваемых в совершении преступления и их местонахождение установлены. В рамках расследования уголовного дела задержаны трое мужчин", - говорится в сообщении.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, уточнили в пресс-службе ведомства.

2 февраля на улице Посохова в Ярославле произошло возгорание частного жилого дома. После тушения были обнаружены тела трех мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом").