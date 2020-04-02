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В Москве в результате поножовщины один человек погиб и один пострадал

Драка произошла между рабочими автомойки в ТЦ "Авиапарк"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Драка с поножовщиной произошла на автостоянке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным конфликт вспыхнул между рабочими автомойки, которая располагается на территории парковки этого ТЦ. Он перерос в драку с поножовщиной, в результате которой один человек был убит, а еще один госпитализирован с ножевым ранением", - сообщил собеседник агентства.

По его словам на месте работают сотрудники столичного Следственного комитета. "Устанавливаются все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключил источник.

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