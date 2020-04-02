Планировавший теракт у Белого дома американец признал себя виновным

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Житель американского штата Джорджия признал себя виновным в попытке уничтожить здания государственных учреждений США и в планировании взрывов у Белого дома и других объектов в Вашингтоне. 23-летнему Хашеру Джалялю Тахибу грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщило в среду Министерство юстиции страны.

Согласно его заявлению, ФБР в марте 2018 года получило наводку, что Тахиб стал приверженцем радикальных взглядов и намерен совершить поездку за пределы США. В ходе проведенного расследования было установлено, что этот житель Атланты (штат Джорджия), подав прошение о получении заграничного паспорта, приступил к планированию терактов, выбрав в качестве мишеней Белый дом, Мемориал Аврааму Линкольну и столичную синагогу, а также статую Свободы в Нью-Йорке.

Агенты ФБР арестовали Тахиба 16 января прошлого года, подстроив ему встречу с предполагаемыми торговцами оружием. Молодой человек намеревался воплотить свой замысел в жизнь, купив полуавтоматические винтовки, ручные гранаты, взрывчатку и противотанковое оружие.

Суд планирует избрать меру наказания Тахиба 23 июня.