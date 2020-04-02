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Количество разлитого в результате аварии мазута в Находке составило 1650 т

Собрана только треть разлитых нефтепродуктов, работы по очистке акватории озера продолжаются круглосуточно

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты краевого предприятия "Примтеплоэнерго" в Приморье подсчитали количество мазута, попавшего в озеро Соленое в результате аварии на топливном складе котельной в городе Находка. Как сообщает пресс-служба предприятия в четверг, общий вес вылившихся нефтепродуктов составил 1649,8 тонны.

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"Также мы провели замеры мазута, оставшегося внутри емкости после выброса топлива. В настоящий момент в резервуаре находится 504,8 тонны мазута. На момент аварии в емкости было 2154,6 тонны чистого мазута, без учета воды. Таким образом, разлив мазута составил 1649,8 тонны. В настоящий момент собрано, очищено от воды, грунта и возвращено в технологический процесс 659,7 тонн мазута", - цитирует пресс-служба главного инженера предприятия Сергея Попова.

По его словам, была составлена карта разлива на основе топосъемки и видеозаписи, произведенной в первые сутки после аварии. Точная площадь загрязнения мазутом - 20 652 кв. м., еще 9 тыс. кв. м. - это зона перехвата в озере Соленом, отгороженная боновыми заграждениями, куда также проник мазут. На сегодняшний день очищено от мазута 49 % площади, в которую частично входит прибрежная территория, территория общего пользования и частные гаражи, а также промышленная территория предприятия.

Разлив мазута произошел в Находке 14 марта при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. Пострадало озеро Соленое и береговая линия. На работу котельной аварийное происшествие не повлияло. По предварительной версии предприятия, разлив произошел в результате хлопка.

Работы по очистке акватории озера продолжаются в круглосуточном режиме. В Находкинском городском округе введен режим ЧС, что позволит тратить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. В происшествии разбираются следственные органы.

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РоссияПриморский край
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