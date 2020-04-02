В Москве полицейские задержали похищавших у пенсионеров деньги лжесотрудников поликлиник

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали семерых подозреваемых в хищении денег у пенсионеров в Москве под видом работников городских поликлиник, которые безвредными добавками пытались спасти их от якобы серьезных проблем со здоровьем. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники звонили москвичам и, представляясь работниками городских поликлиник, говорили им, что, согласно полученным результатам анализов, у пенсионеров выявлены серьезные проблемы со здоровьем, а в лечении им якобы помогут дорогостоящие медицинские препараты, которые необходимо срочно приобрести.

Люди, опасаясь за свое здоровье, соглашались на покупку. К ним приезжали курьеры и привозили упаковки с продукцией. Затем они забирали деньги, которые впоследствии переводили своим сообщникам на банковские карты, а потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что под видом лекарств приобрели безвредные добавки.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны семеро подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, координаторы и курьеры. В настоящее время установлены обстоятельства девяти эпизодов их противоправной деятельности", - сказала Волк, отметив, что операция проводилась сотрудниками управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России совместно с коллегами из республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупной размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены пять ноутбуков с персональными данными потерпевших, два планшета и тринадцать мобильных телефонов, а также 27 банковских карт, оформленных на третьих лиц", - добавила представитель МВД.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.