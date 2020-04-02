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Две девочки утонули в Подмосковье

По предварительной информации, одна из девочек провалилась под лед, а вторая пыталась ее спасти

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Две девочки в городе Пушкине Московской области, ушедшие накануне на прогулку, не вернулись. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в четверг их тела с признаками утопления вытащили из водоема.

"Вчера в поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа ушли гулять две 13-летние девочки. Домой они не вернулись. Сегодня их тела обнаружены и извлечены из водоема. По предварительной информации, одна из девочек провалилась под лед, а вторая пыталась ее спасти, но тоже ушла под воду", - рассказал собеседник агентства.

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