Две девочки утонули в Подмосковье

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Две девочки в городе Пушкине Московской области, ушедшие накануне на прогулку, не вернулись. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в четверг их тела с признаками утопления вытащили из водоема.

"Вчера в поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа ушли гулять две 13-летние девочки. Домой они не вернулись. Сегодня их тела обнаружены и извлечены из водоема. По предварительной информации, одна из девочек провалилась под лед, а вторая пыталась ее спасти, но тоже ушла под воду", - рассказал собеседник агентства.