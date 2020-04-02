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Под Тверью ликвидировали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков

Двое подозреваемых задержаны

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков ликвидирована в одном из жилых домов в Калининском районе Тверской области, задержаны двое подозреваемых в ее организации. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Незаконное производство находилось на территории домовладения в Калининском районе Тверской области. В ходе спецоперации оперативники во взаимодействии с Росгвардией в одном из строений обнаружили свыше килограмма мефедрона, а также 2 400 литров реактивов. Задержаны двое подозреваемых в организации противоправной деятельности. Изъято оборудование, которое использовалось для изготовления наркотических средств, в том числе установка для химического синтеза и реактор", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств"). Подозреваемые арестованы.

Теги
РоссияТверская область
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