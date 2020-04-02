Защита Худояна подтвердила, что с ним велись следственные действия по делу генералов МВД

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Владелец компании Optima Development Альберт Худоян, обвиняемый в крупном мошенничестве, был опрошен в рамках проверки по делу двух задержанных в четверг генералов следственного департамента МВД РФ, которых проверяют на причастность к содействию в переводе бизнесмена из СИЗО под домашний арест. Как сообщил ТАСС адвокат предпринимателя Сергей Чижиков, Худоян был переведен судом под домашний арест законно и обоснованно.

"Мы с подзащитным ранее давали объяснения в рамках доследственной проверки в отношении должностных лиц СД МВД РФ. Информация о том, что за изменение меры пресечения Худояну были заплачены деньги, не соответствует действительности. Перевод под домашний арест был законным", - сказал защитник. По его словам, срок домашнего ареста Худояну в последний раз был продлен до 14 июня.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, были задержаны два генерала, заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они проверяются на причастность к содействию в переводе под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Им инкриминируется статья 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По данным следствия, подозреваемые получили взятку в размере 10 млн рублей от предпринимателя Альберта Худояна, который был задержан в июне прошлого года по подозрению в совершении мошенничества на $10 млн.