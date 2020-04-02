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Двух женщин из Ингушетии и Чечни осудили за куплю-продажу младенца

Каждая из них получила четыре года колонии

ГРОЗНЫЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил жительниц Чечни и Ингушетии к четырем годам лишения свободы каждую по обвинению в купле-продаже ребенка за 650 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по Чеченской Республике.

"Приговором суда подсудимой, продавшей ребенка, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимой, купившей ребенка, судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения ее малолетней дочерью четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Чечни решила купить ребенка для воспитания в своей семье. Она обратилась за помощью к жительнице Ингушетии, которая согласилась за денежное вознаграждение найти для нее новорожденного и оказать ей содействие в незаконном усыновлении новорожденного мальчика. В январе 2019 года она, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, перевезла из Махачкалы в Чеченскую Республику ребенка и за денежное вознаграждение в размере 650 тыс. рублей передала заказчице.

Теги
РоссияИнгушетияЧечня
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