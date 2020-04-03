В Болгарии произошла авария с участием 22 автомобилей

СОФИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Массовая авария с участием 22 грузовиков и легковых автомобилей произошла в пятницу на 67-м километре автомагистрали "Марица" в районе города Харманли в Болгарии. Как сообщает областная прокуратура Хасково, два человека погибли, а по информации медиков, шестеро водителей получили ранения.

"Областная прокуратура Хасково наблюдает за расследованием уголовного дела по факту того, что на автомагистрали "Марица" при управлении транспортным средством были нарушены правила дорожного движения и произошел инцидент, при котором погибли два водителя большегрузных автомобилей. Установлено, что в аварию попали 22 большегрузных фуры", - говориться в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Болгарии

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу утром в условиях ограниченной из-за тумана видимости, когда около 50 грузовиков, двигались в колонне в сопровождении полиции от контрольно-пропускного пункта "Капитан Андреево" на границе с Турцией к европейским странам. В настоящее время движение по магистрали блокировано. На месте происшествия работают полиция и спасатели.