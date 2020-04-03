В Петербурге задержали бизнесмена за продажу справок на право передвигаться по городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена из Санкт-Петербурга за продажу справок гражданам, подтверждающих, что они являются работниками его фирмы и имеют право передвигаться по городу во время ограничений, установленных властями для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Злоумышленник задержан, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 43-летнего генерального директора коммерческой организации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, справки были подготовлены на четырех жителей Петербурга, которые якобы являются сотрудниками его фирмы. "Документы от имени предприятия разрешали указанным лицам покидать место проживания для поездок на работу в период действия нормативных актов федерального и регионального значения о противодействии распространения коронавирусной инфекции и обязывающие граждан с 30 марта не покидать места проживания без необходимости, за исключением случаев обязательной трудовой деятельности. Каждая справка "стоила" тысячу рублей", - отметили в полиции.

В полиции ТАСС предоставили видео с места задержания злоумышленника. Как следует из ролика, задержанного зовут Алексей Савинов, он является генеральным директором коммерческой фирмы "Орман", которая, согласно данным базы СПАРК, занимается распиловкой и строганием древесины. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Задержанный пояснил оперативникам, что знает о том, что такие справки продавать нельзя, однако ему позвонил человек, который якобы попал в сложную ситуацию - у него проблемы с работой и съемным жильем, а бизнесмен ему решил "просто по-человечески помочь".

В справке, которая завизирована начальником отдела кадров "Ормана", указывается, что фирма якобы занимается производством хлеба и изготавливает продукты для обеспечения жизнедеятельности населения. В полиции также отметили, что установили факт продажи задержанным еще двух таких справок на этой неделе. "Потенциальных клиентов противоправной схемы мужчина хотел привлекать посредством "сарафанного радио" через своих знакомых. [В настоящее время] подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы", - отметили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ограничения в городе и области

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор города пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тыс. рублей. Остальным предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что закрывать город целиком не планируется из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В соседней Ленинградской области гражданам пока ограничили перемещения между районами региона, а также предписали соблюдать самоизоляцию в тех населенных пунктах, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Исключения сделаны для сотрудников непрерывно работающих организаций и экстренных служб.

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