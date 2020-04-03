В Москве со склада Российского футбольного союза украли форму на 3 млн рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Неизвестные проникли на склад Российского футбольного союза в столице и украли спортивную форму на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Воры проникли на склад РФС в Москве. Похищена форма. Предварительно, ущерб превысил 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин пояснил ТАСС, что 26 марта в ОМВД по району Бирюлево Западное обратился представитель организации с заявлением о краже имущества со склада. Причиненный ущерб составил более 3 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.