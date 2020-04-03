СК возбудил дело в отношении вице-губернатора Кировской области за получение взятки

КИРОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко за получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось о задержании Плитко по подозрению в получении взятки.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ, в период с сентября по октябрь 2018 года Плитко, используя служебные полномочия, создал преступную группу для получения взяток от предпринимателей. К совершению преступлений он привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения. Участники преступной группы наладили получение взяток за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз". При получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан. Также задержан Шургин. Санкция статьи 290 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В январе следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении директора "Кировгослесхоза". По версии следствия, с начала июня 2019 года по январь 2020 года подозреваемый получил от одного из предпринимателей Кирова взятки в сумме более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины. Подозреваемый был арестован.

Андрей Плитко с 2017 года занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, с марта прошлого года - вице-губернатор Кировской области. В правительстве курирует работу министерства внутренней политики, министерства культуры, министерства лесного хозяйства и других. Алексей Шургин до назначения в 2018 году на должность министра лесного хозяйства Кировской области занимал аналогичную должность в Марий Эл.

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