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Пандемия коронавируса нового типа
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В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

По данным источника в следственных органах, речь идет о публикации в соцсети "ВКонтакте" о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, речь идет о публикации в соцсети "ВКонтакте" о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга.

"Поступили данные о распространении заведомо ложной информации в социальной сети "ВКонтакте" о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ", - сказал собеседник агентства. 

Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил ТАСС, что автором публикации, по предварительным данным, является один из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Анна Шушпанова. Адвокат Шушпановой Александр Передрук сообщил журналистам, что на данный момент направляется в следственный отдел по Курортному району, куда после обысков была доставлена его подзащитная.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ТАСС сообщили, что пока не комментируют данную информацию.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств. Такими обстоятельствами признаются ЧС природного, техногенного, в том числе экологического характера, эпидемии, аварии, катастрофы, которые лито повлекли, либо могли повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года или ограничения свободы на срок до 3 лет. 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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