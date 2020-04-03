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Источник: суд арестовал задержанного на Ставрополье террориста

Он останется под стражей на два месяца

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд в Ставропольском крае арестовал на два месяца террориста, задержанного в Нефтекумске. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Суд в пятницу арестовал задержанного мужчину, планировавшего совершение терактов. Мужчина арестован сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о предотвращении терактов, готовившихся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. На Ставрополье в Нефтекумске были выявлены члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", которые планировали нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан.

По данным властей региона, операция по задержанию террористов прошла в одном из многоквартирных домов города. Никто из мирных жителей не пострадал. Один из преступников был нейтрализован, второй задержан.

Теги
РоссияСтавропольский край
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