Источник: суд арестовал задержанного на Ставрополье террориста

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд в Ставропольском крае арестовал на два месяца террориста, задержанного в Нефтекумске. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Суд в пятницу арестовал задержанного мужчину, планировавшего совершение терактов. Мужчина арестован сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о предотвращении терактов, готовившихся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. На Ставрополье в Нефтекумске были выявлены члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", которые планировали нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан.

По данным властей региона, операция по задержанию террористов прошла в одном из многоквартирных домов города. Никто из мирных жителей не пострадал. Один из преступников был нейтрализован, второй задержан.