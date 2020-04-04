В ДТП в Ростовской области погибли два подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Два подростка погибли, еще двое госпитализированы в результате аварии в городе Белая Калитва Ростовской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"Сегодня в 05:30 на автодороге в г. Белая Калитва произошло ДТП, в результате которого погибли два 14-летних подростка, еще двое 16-летних госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 14-летний мальчик без разрешения взял у родителей автомобиль Lada Priora. В результате несовершеннолетний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом, пояснили в ГИБДД.