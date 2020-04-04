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Арестованных генералов МВД проверят на причастность к другим коррупционным преступлениям

Речь идет об Александре Краковском и Александре Бирюкове

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи проверят двух заместителей начальников следственного департамента МВД РФ, генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие проверит Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных накануне Басманным судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности", - сказал собеседник агентства.

В отношении следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованного в рамках того же дела, будет также проведена доследственная проверка, уточнил источник.

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