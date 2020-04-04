В Пензенской области погибли три человека при пожаре

ПЕНЗА, 4 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли в субботу в результате пожара в частном доме в Лунинском районе Пензенской области, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели трех человек при пожаре в селе Липовка Лунинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар произошел около четырех часов утра. После его ликвидации в доме обнаружили тела трех человек - женщины 1965 года рождения и мужчин 1977 и 1963 годов рождения.

"По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза", - заключили в СК.