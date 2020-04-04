В Астраханской области пойдет под суд коммерсант за мошенничество на 15 млн рублей

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора коммерческий фирмы в Астраханский области, который похитил 15 млн рублей при строительстве жилья для переселения людей из ветхих домов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Астраханской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, генеральный директор коммерческой фирмы путем обмана и злоупотребления доверием похитил более 15 млн рублей, выделенных органами местного самоуправления в рамках реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья", - сказала Волк.

По информации полиции, в поселках Трубный, Костюбе и в селе Кзыл-Тан были построены пять одноэтажных домов, однако в нарушение условий муниципального контракта все 11 квартир в них, которые были переданы гражданам, оказались непригодны для проживания по ряду конструктивных и эксплуатационных характеристик.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Астрахани, заключила Волк.