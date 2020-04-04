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Дело Алексея Улюкаева

Адвокат: исполнительное производство в отношении Улюкаева не связано с его делом

Дареджан Квеидзе сообщила, что точную информацию сможет получить 6 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Исполнительное производство управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) в отношении экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева не связано с делом, по которому он был осужден. Об этом ТАСС сообщила адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.

Как следует из базы данных ФССП, Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов открыл 25 марта в отношении Улюкаева исполнительное производство. Исполнительный лист поступил к приставам из судебного участка 178 района Раменки.

"Я точно могу сказать что с основным уголовным делом это не связано. В рамках него Алексей Валентинович уже давно все оплатил. Предполагаю, что там какая-то мелочь, вроде невнесения вовремя платы за квартиру. Точно я узнаю все в понедельник, когда откроется отдел УФССП", - сказала адвокат.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере $2 млн.

При исполнении приговора возникла правовая коллизия, вследствие которой приставы не могли взыскать штраф, так как деньги на счете Улюкаева были заблокированы до исполнения приговора суда, который в свою очередь не мог быть исполнен до оплаты штрафа. В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества экс-министра, что позволило взыскать необходимую сумму для оплаты штрафа. Под арестом по-прежнему находится недвижимое имущество Улюкаева.

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РоссияДело Алексея Улюкаева
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