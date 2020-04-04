В СК назвали возможные причины взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следствие рассмотрит все версии взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве, включая утечку газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следствием будут рассмотрены все версии от утечки газа и неисправности газового оборудования до неосторожного обращения с ним", - сказала Врадий.

Сейчас на месте работают следователи, они опрашивают всех жителей дома. Спасатели разбирают завалы после обрушения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, по факту ЧП начата прокурорская проверка. "Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев", - сообщили в прокуратуре.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже в Орехово-Зуеве. В результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этажи, погиб один человек, трое, по уточненным данным, пострадали. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

В настоящее время из дома эвакуированы 200 человек - 150 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек были выведены из дома спасателями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.