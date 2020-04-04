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Вице-губернатора Кировской области Плитко арестовали по подозрению в получении взятки

По данным следствия, с начала июня 2019 года по январь 2020 года подозреваемый получил от одного из предпринимателей Кирова более 4 млн рублей

КИРОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки в 3,4 млн рублей. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следственные органы Кировской области 3 апреля возбудили уголовное дело в отношении Плитко за получение взятки в особо крупном размере. По данным пресс-службы УФСБ, в период с сентября по октябрь 2018 года Плитко создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз". При получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина в размере 3,4 млн рублей Плитко был задержан, также задержан Шургин.

"4 апреля судом по ходатайству следователя регионального Следственного комитета в отношении Андрея Плитко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Алексея Шургина в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.

В январе следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении директора "Кировгослесхоза". По версии следствия, с начала июня 2019 года по январь 2020 года подозреваемый получил от одного из предпринимателей Кирова взятки в сумме более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины. Подозреваемый был арестован.

Андрей Плитко с 2017 года занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области, с марта прошлого года - вице-губернатор Кировской области. В правительстве курирует работу Министерства внутренней политики, Министерства культуры, Министерства лесного хозяйства и других. Алексей Шургин до назначения в 2018 году на должность министра лесного хозяйства Кировской области занимал аналогичную должность в Марий Эл.

Теги
РоссияКировская область
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