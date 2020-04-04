Суд в Петербурге вернул под стражу экс-главу "Метростроя" в рамках нового дела о растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-главу "Метростроя" Николая Александрова в рамках расследования нового уголовного дела о растрате. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Александров в конце декабря прошлого года был заключен под стражу по делу о растрате средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе, по решению суда, он был отпущен под домашний арест.

"Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"), сроком по 9 мая 2020 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита Александрова просила избрать для него в виде меры пресечения домашний арест или выпустить под залог. В рамках нового уголовного дела о растрате экс-глава "Метростроя" был задержан в пятницу, 3 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение.

В пресс-службе судов рассказали, что, по версии следствия, Александров обеспечил подписание от лица УПТК филиал ОАО "Метрострой" договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях, согласно которым совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере более, чем 729 млн рублей переходит к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70%. "Метрострой" потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", в том числе спортивного клуба. Разницу в 30% от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе. Действия обвиняемого, по версии следствия, были направлены на причинение ущерба ОАО "Метрострой".

О первом уголовном деле экс-главы "Метростроя"

Что касается первого уголовного дела, то, как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Олегом Кузьменко (руководитель управления производственно-технологической комплектации, филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014-го.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.