В Костромской области девушка убила новорожденную дочь

ТАСС, 5 апреля. Следователи задержали 20-летнюю жительницу Костромской области по подозрению в убийстве новорожденной дочери, тело которой обнаружили 1 апреля на полигоне бытовых отходов. Женщина дала признательные показания, находится под подпиской о невыезде, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления, которой оказалась мать девочки, 20-летняя жительница Буйского района Костромской области, учащаяся одного из средне-специальных учебных заведений. Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, девушка полностью признала свою вину в совершении преступления, пояснив, что убийство совершила сразу после родов, произошедших в домашних условиях, после чего тело девочки выбросила в мусорный контейнер", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что тело ребенка обнаружили вечером 1 апреля на территории полигона бытовых отходов на третьем километре автодороги Степаново - Круссаново в Галичском районе. По данному факту областное следственное управление возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").