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Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Одного из них госпитализировали

ТАСС, 6 апреля. Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области. Один госпитализирован, еще двое на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.

В ЕДДС Тобольского района ТАСС уточнили, что детей среди пострадавших нет.

Деревня Маслова находится в 199 км от Тюмени.

Теги
РоссияТюменская область
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