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Пандемия коронавируса нового типа

СК в Твери возбудил первое уголовное дело в регионе из-за фейка о коронавирусе в сети

Пользователь соцсети разместил информацию, что целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники полиции якобы установили запрет на въезд в город

ТАСС, 9 апреля. Следственный комитет в Твери возбудил первое уголовное дело из-за недостоверной информации в социальной сети о закрытии областного центра сотрудниками полиции, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщается на сайте СК по региону.

"Московским межрайонным следственным отделом г. Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в социальной сети "ВКонтакте", по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения")", - говорится в сообщении.

По данным СК, пользователь социальной сети в одном из публичных сообществ разместил информацию о том, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками полиции установлен запрет на въезд в город и выезд из него. При этом пользователь достоверно знал, что эти данные не соответствуют действительности. Сообщение было просмотрено пользователями соцсети более 11 600 раз.

В настоящий момент следователями проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности, разместившей данную информацию, и сбору доказательств.

Теги
РоссияТверская областьПандемия коронавируса нового типа
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