В Москве возбудили три дела о фейках мошенников о получении пособий

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили три уголовных дела по публикации мошенниками фейков о получении на онлайн-порталах пособий в связи распространением коронавируса. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено три уголовных дела по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - сообщила Иванова.

По данным следствия, неизвестные в интернете, на видеохостинге и в мессенджерах опубликовали фейк о материальной поддержке населения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением коронавирусной инфекции. "В распространяемой информации жителям столицы предлагали получить пособия, не выходя из дома, переходя на различные онлайн порталы, один из которых перед выплатой пособия предлагал произвести списание с банковской карты пользователя, в целях защиты от мошенничества", - сообщила представитель управления.

Сейчас следователи устанавливают причастных к созданию и публикации фейков. По ст. 207.1 УК РФ им грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.