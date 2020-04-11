В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным химическим веществом

ТАСС, 11 апреля. Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись химическим веществом, которое они употребили в качестве алкоголя. Об этом говорится в субботу в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике.

"По данным следствия, 10 апреля в городе Сарапуле Удмуртской Республики в квартире обнаружены тела четверых местных жителей - двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через непродолжительное время скончались", - говорится в сообщении.

Задержан 52-летний местный житель, который передал потерпевшим вредное вещество. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике, жидкость направили на химическую экспертизу. Также выясняется, каким образом задержанный получил его, определяются возможные каналы поставки.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлен четвертый абзац.