С обвиняемыми в коррупции генералами МВД провели первые следственные действия после ареста

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Следователи взяли сравнительные образцы для проведения почерковедческой экспертизы в рамках уголовного дела в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, арестованных по обвинению в коррупции. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"С Краковским, Бирюковым и Брянцевым проведены первые следственные действия после избрания им ареста. У них взяты сравнительные образцы для проведения почерковедческой экспертизы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обвиняемые еще находятся в следственном изоляторе Петровки 38.

Уголовное дело в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности министерства. По данным источника ТАСС, дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля, уже на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантов до 1 июня.

По данным следствия, генерал-майоры Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 10 млн долларов, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. Романов отстранен от должности и допрошен в рамках расследования дела, на сегодняшний день он находится в статусе свидетеля.

Адвокат Худояна Александр Забейда считает перевод бизнесмена законным, обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими. По его словам, жалобы на действия следствия ранее направлялись начальнику следственного департамента МВД России Александру Романову, на тот момент генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину.