Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина

ТАСС, 12 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города. Теперь подозреваемый лечится в инфекционном отделении больницы, круг лиц, с которыми он контактировал, установлен, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"Отделом МВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по части первой статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания" в отношении 49-летнего мужчины, который по прибытии на территорию Республики Саха (Якутия) получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции и не исполнил данное требование. Предварительно установлено, что мужчина посещал общественные места города Алдана и контактировал с достаточно широким кругом граждан", - говорится в сообщении.

Специалисты установили всех, с кем контактировал мужчина, и поместили их в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы.

Пресс-служба правительства региона уточняет, что в Алданском районе наиболее сложная в Якутии ситуация с коронавирусом. Им заразились супруги, жители Алдана, прилетевшие из Москвы через Якутск. Несмотря на предписания и рекомендации, один из супругов нарушил режим самоизоляции и работал на центральном рынке районного центра. Сейчас здесь зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, под наблюдением медиков находятся более 100 человек, контактировавших с заболевшими, в том числе 80 человек находятся в обсерваторе.

Между тем, уточняет пресс-служба правительства Якутии, в Алданском районе высокая миграция населения, связанная с заездом сезонных рабочих, в том числе из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. "Согласно предложению главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия), Глава Якутии Айсен Николаев ввел <...> на территории города Алдана карантин", - сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

В частности, запрещено въезжать в город и выезжать из него в личных целях, а алданцам, которые работают в других населенных пунктах, нельзя возвращаться в Алдан даже на выходные. Для тех, кто въезжает в город или выезжает из него по служебной необходимости, введут пропуска.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.