{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Против жителя Якутии возбудили дело за несоблюдение карантина

Житель Алдана посещал общественные места, всех контактировавших с ним поместили в обсерватор

ТАСС, 12 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя якутского города Алдана, который, вернувшись в регион, проигнорировал карантин, введенный из-за коронавируса, и посещал общественные места города. Теперь подозреваемый лечится в инфекционном отделении больницы, круг лиц, с которыми он контактировал, установлен, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"Отделом МВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по части первой статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания" в отношении 49-летнего мужчины, который по прибытии на территорию Республики Саха (Якутия) получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции и не исполнил данное требование. Предварительно установлено, что мужчина посещал общественные места города Алдана и контактировал с достаточно широким кругом граждан", - говорится в сообщении.

Специалисты установили всех, с кем контактировал мужчина, и поместили их в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы.

Пресс-служба правительства региона уточняет, что в Алданском районе наиболее сложная в Якутии ситуация с коронавирусом. Им заразились супруги, жители Алдана, прилетевшие из Москвы через Якутск. Несмотря на предписания и рекомендации, один из супругов нарушил режим самоизоляции и работал на центральном рынке районного центра. Сейчас здесь зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, под наблюдением медиков находятся более 100 человек, контактировавших с заболевшими, в том числе 80 человек находятся в обсерваторе.

Между тем, уточняет пресс-служба правительства Якутии, в Алданском районе высокая миграция населения, связанная с заездом сезонных рабочих, в том числе из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. "Согласно предложению главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия), Глава Якутии Айсен Николаев ввел <...> на территории города Алдана карантин", - сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

В частности, запрещено въезжать в город и выезжать из него в личных целях, а алданцам, которые работают в других населенных пунктах, нельзя возвращаться в Алдан даже на выходные. Для тех, кто въезжает в город или выезжает из него по служебной необходимости, введут пропуска.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Монахи Афона попросили власти объявить режим ЧП из-за разрушений, вызванных непогодой
Сильные дожди и оползни привели к разрушению дорог между монастырями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС