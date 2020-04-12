В Саратове столкнулись скорая помощь и две легковушки

САРАТОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате аварии в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"По предварительным данным, поздно вечером в субботу на мосту Саратов - Энгельс произошло столкновение скорой помощи, автомобилей Lada Granta и Lada Priora. В результате травмы получили и доставлены в лечебные учреждения девочка 2016 года рождения из автомобиля Lada Granta, а также два пассажира скорой помощи", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения, пострадали два фельдшера - женщина и мужчина, пациентов в скорой помощи не было.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.